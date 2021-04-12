Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...
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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|31,90
|33,48
|-4,72
|Konya Çimento
|1.012,10
|1.050,70
|-3,67
|Jantsa Jant Sanayi
|803,30
|828,90
|-3,09
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,33
|15,81
|-3,04
|Mavi Giyim
|42,46
|43,78
|-3,02
|İndeks Bilgisayar
|30,00
|30,90
|-2,91
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|1,09
|-2,75
|Nuh Çimento
|56,40
|57,95
|-2,67
|Çemaş Döküm
|1,17
|1,20
|-2,50
|Gübre Fabrikaları
|69,75
|71,50
|-2,45
|Ege Endüstri
|1.488,00
|1.523,10
|-2,30
|Türk Traktör
|202,80
|207,50
|-2,27
|Enerjisa Enerji
|10,60
|10,84
|-2,21
|Borusan Mannesmann
|26,32
|26,90
|-2,16
|Esenboğa Elektrik
|36,70
|37,50
|-2,13
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|1,88
|-2,13
|İş GMYO
|1,84
|1,88
|-2,13
|Bursa Çimento
|3,69
|3,77
|-2,12
|GSD Holding
|1,91
|1,95
|-2,05
|Akiş GMYO
|1,92
|1,96
|-2,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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