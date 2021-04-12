Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol31,9033,48-4,72
Konya Çimento1.012,101.050,70-3,67
Jantsa Jant Sanayi803,30828,90-3,09
İş Yatırım Menkul Değerler15,3315,81-3,04
Mavi Giyim42,4643,78-3,02
İndeks Bilgisayar30,0030,90-2,91
İhlas Gayrimenkul1,061,09-2,75
Nuh Çimento56,4057,95-2,67
Çemaş Döküm1,171,20-2,50
Gübre Fabrikaları69,7571,50-2,45
Ege Endüstri1.488,001.523,10-2,30
Türk Traktör202,80207,50-2,27
Enerjisa Enerji10,6010,84-2,21
Borusan Mannesmann26,3226,90-2,16
Esenboğa Elektrik36,7037,50-2,13
Emlak Konut GMYO1,841,88-2,13
İş GMYO1,841,88-2,13
Bursa Çimento3,693,77-2,12
GSD Holding1,911,95-2,05
Akiş GMYO1,921,96-2,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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