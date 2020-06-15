Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 69,70 71,00 -1,83 ...
15.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|69,70
|71,00
|-1,83
|Otokar
|139,00
|141,20
|-1,56
|TAV Havalimanları
|19,26
|19,54
|-1,43
|Ereğli Demir Çelik
|8,38
|8,50
|-1,41
|Pegasus
|57,65
|58,45
|-1,37
|Enerjisa Enerji
|8,19
|8,30
|-1,33
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,34
|2,37
|-1,27
|Aksigorta
|6,49
|6,57
|-1,22
|Logo Yazılım
|73,20
|74,10
|-1,21
|Brisa
|11,96
|12,10
|-1,16
|Türk Traktör
|68,25
|69,00
|-1,09
|Tüpraş
|86,55
|87,45
|-1,03
|İş Bankası (C)
|5,10
|5,15
|-0,97
|Gübre Fabrikaları
|24,60
|24,84
|-0,97
|Aksa
|7,38
|7,45
|-0,94
|Alarko Holding
|5,28
|5,33
|-0,94
|Anadolu Cam
|4,26
|4,30
|-0,93
|Halkbank
|5,46
|5,51
|-0,91
|Sabancı Holding
|9,01
|9,09
|-0,88
|Çimsa
|9,16
|9,24
|-0,87
Kaynak: AA