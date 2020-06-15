Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Ford Otosan 69,70 71,00 -1,83 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 69,70 71,00 -1,83 Otokar 139,00 141,20 -1,56 TAV Havalimanları 19,26 19,54 -1,43 Ereğli Demir Çelik 8,38 8,50 -1,41 Pegasus 57,65 58,45 -1,37 Enerjisa Enerji 8,19 8,30 -1,33 Yapı ve Kredi Bankası 2,34 2,37 -1,27 Aksigorta 6,49 6,57 -1,22 Logo Yazılım 73,20 74,10 -1,21 Brisa 11,96 12,10 -1,16 Türk Traktör 68,25 69,00 -1,09 Tüpraş 86,55 87,45 -1,03 İş Bankası (C) 5,10 5,15 -0,97 Gübre Fabrikaları 24,60 24,84 -0,97 Aksa 7,38 7,45 -0,94 Alarko Holding 5,28 5,33 -0,94 Anadolu Cam 4,26 4,30 -0,93 Halkbank 5,46 5,51 -0,91 Sabancı Holding 9,01 9,09 -0,88 Çimsa 9,16 9,24 -0,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA