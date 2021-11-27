Son dakika haberleri... Gözaltındaki eski Sudan Kabine İşleri Bakanı Yusuf serbest bırakıldı

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından gözaltına alınan eski Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf'un da aralarında olduğu 3 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Feshedilen hükümetin Enformasyon Bakanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Darbe yönetimi, Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf, Hartum Valisi Eymen Halid Nimir ve Ömer el-Beşir rejiminin tasfiyesi ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Mali Komiseri Mahir Ebu'l Cuh'u serbest bıraktı." ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alınmış, Hamduk'un ev hapsi 21 Kasım'da sona ermişti.

Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da siyasi anlaşmaya imza atmıştı.

Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etmişti.

Ulusal basındaki haberler e göre, askeri müdahalenin ardından gözaltına alınan Başbakan Yardımcısı Yasir Arman, Sudan Kongresi Partisi Başkanı Ömer ed-Digeyr, Milli Ümmet Partisi Başkan Yardımcısı Sıddık Sadık el-Mehdi ve Arap Baas Sosyalist Partisi Başkanı Ali Reyyah es-Sanhuri 21 Kasım'da, eski hükümet sözcüsü Faysal Muhammed Salih 23 Kasım'da serbest bırakılmıştı.

Başbakan Abdullah Hamduk'un eski basın danışmanı Fayiz es-Silik ile sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestoları organize eden Sudan Meslek Odaları Birliği yöneticisi Muhammed Naci el-Esam'ın da aralarında olduğu 5 siyasi dün serbest kalmıştı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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