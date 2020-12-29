Son dakika haberleri... Gezi teknesindeki yangın büyümeden söndürüldü
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Son dakika haberleri... Gezi teknesindeki yangın büyümeden söndürüldü

29.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:26
Son dakika haberleri... Gezi teknesindeki yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıyıya demirli gezi teknesinde çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıyıya demirli gezi teknesinde çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yat Limanı'nda demirli 25 metrelik gezi teknesinin mutfak bölümünde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangının teknenin mutfak bölümündeki fritözden çıktığı tahmin edilirken, yangını izlemeye gelen meraklı kalabalığı da polis ekipleri uzaklaştırdı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika haberleri... Gezi teknesindeki yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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