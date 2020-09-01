Son dakika haberleri! Gaziantep'te maganda kurşunuyla yaralanan kişi öldü
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te maganda kurşunuyla yaralanan kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde maganda kurşunuyla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Son dakika haberleri! Gaziantep'te maganda kurşunuyla yaralanan kişi öldü
01.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:45

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde maganda kurşunuyla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeşilkent Mahallesi'ndeki tarlasında çalıştığı sırada kafasına maganda mermisinin isabet etmesi sonucu yaralanan Metin Aslan (55), tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Aslan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Metin Aslan, 28 Ağustos'ta Yeşilkent Mahallesi'ndeki tarlasında çalıştığı sırada maganda kurşununun kafasına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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