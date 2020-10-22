Son dakika haberleri | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 977 kişiye ceza
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 977 kişiye ceza

22.10.2020 10:21 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:21
Son dakika haberleri | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 977 kişiye ceza

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 977 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 977 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 977 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 3 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

Denetlenen 531 iş yerinde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.

"Tedbirlere uymadan vaka sayımız düşmez"

Bu arada, Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Gaziantep'in de aralarında olduğu 7 kentteki vaka artışlarına dikkati çeken mesajını paylaşarak şunları kaydetti:

"Tedbirlere uymadan vaka sayımız düşmez. Başkasının kurallara uymasını bekleyerek sonuç alamayız. Herkes kurallara uyduğunda sonuç alıyoruz yine alabiliriz. Lütfen biraz daha dikkat edelim. Özellikle ev gezmesi gibi aktiviteler salgının yayılmasına sebep oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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