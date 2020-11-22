MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

22.11.2020 15:56 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:06
MSB:

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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