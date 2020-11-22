MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
22.11.2020 15:56 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:06
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı