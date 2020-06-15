Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
Son dakika haberine göre Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
15.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:01
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Kaynak: AA