Ermenistan'da protestocular sabaha kadar Başbakan Paşinyan'ın istifasını bekledi
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Ermenistan'da protestocular sabaha kadar Başbakan Paşinyan'ın istifasını bekledi

26.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:34

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi için gösteriler düzenleyen muhalifler, Ermenistan parlamento binası önünde dün gece saatlerinde çadırlar kurarak sabaha kadar Paşinyan karşıtı protestolarına devam etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi için gösteriler düzenleyen muhalifler, Ermenistan parlamento binası önünde dün gece saatlerinde çadırlar kurarak sabaha kadar Paşinyan karşıtı protestolarına devam etti.

Ermenistan'da ordunun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve hükümetini istifaya çağırması ile başlayan Paşinyan karşıtı protestolar devam ediyor. Bir yandan ordunun darbe girişimini bastırmaya çalışan Paşinyan, bir taraftan da Ermenistan muhalefetinin istifa baskısıyla dün karşı karşıya kaldı. Ülkede giderek büyüyen protestolara destek veren Ermeni muhalefeti, harekete geçerek dün Paşinyan'ın darbe karşıtı mitingine yanıt olarak bir miting düzenleyerek Başbakan Paşinyan'dan istifa etmesini talep etti. Gece saatlerinde ise Ermenistan parlamento binası önünde toplanan muhalefet üyelerinin büyük bir kısmı evlerine dönerken, muhalifler tarafından kurulan "Vatan Kurtuluş Hareketi" temsilcileri parlamento binası önüne çadırlar kurarak sabah saatlerine kadar nöbet tuttu.

Öte yandan muhalefet, bugün kitlesel gösterilerine devam edileceğini belirtirken, Paşinyan destekçileri ise darbe karşıtı miting düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Ermenistan'da protestocular sabaha kadar Başbakan Paşinyan'ın istifasını bekledi
Ermenistan'da protestocular sabaha kadar Başbakan Paşinyan'ın istifasını bekledi
Ermenistan'da protestocular sabaha kadar Başbakan Paşinyan'ın istifasını bekledi
Ermenistan'da protestocular sabaha kadar Başbakan Paşinyan'ın istifasını bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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