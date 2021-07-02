Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
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Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi.

Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Ereğli - Akçakoca yolu Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. 3 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan U. idaresindeki 67 LN 654 plakalı Tofaş marka otomobil, Tahsin A. idaresindeki 67 TD 855 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Kazaya karışan 67 TD 855 plakalı otomobil de duramayarak Gurbet A. idaresindeki 67 ABN 791 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 67 LN 654 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Oktay H. kazanın etkisiyle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından sürücülere alkol testi uygulandı. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunurken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilin itilmesi sırasında araçtan dumanlar yükselmesi paniğe neden oldu. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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