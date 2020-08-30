Son dakika haberleri... Erdoğan: Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, ülkeyle bağını koparmış zavallılardır
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Son dakika haberleri... Erdoğan: Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, ülkeyle bağını koparmış zavallılardır

Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerlerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır" dedi.

Son dakika haberleri... Erdoğan: Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, ülkeyle bağını koparmış zavallılardır
30.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:52

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerlerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, ilk olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti. Erdoğan, "Bu zaferi manasıyla uygun şekilde kutluyoruz. Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan büyük zafere de aynı samimiyetle, aynı heyecanla sahip çıkıyoruz. Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul'un fethi ne kadar bizimse, Çanakkale de aynı şekilde bizimdir, Dumlıpınar da, Sakarya da bizimdir" dedi.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ, EN SON DEVLETİMİZDİR'"Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerlerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"2 bin 200 yılı aşan Türk tarihi, devletleri, zaferleri, mücadeleleri ve yükselişleriyle bir bütündür. 2023'te yüzüncü yaşını kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti bizim millet olarak bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir. Biz hemen her konuyu istismar amacı haline getirenlerin asıl niyetlerini elbette biliyoruz. Bunların 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet gibi, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız. 30 Ağustos bahanesi ile tarihimize saldıranların, zaferlerimiz arasında ayrım yapanların amacı 83 milyonun birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kastetmektir. Allaha hamdolsun şimdiye kadar, milletimiz bu oyunlara gelmemiş, ortak değerlerin istismar edilmesine asla fırsat vermemiştir."


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Kaynak: DHA

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