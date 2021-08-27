Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5725360,18
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2372530,14
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8496920,10
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2678170,08
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,6309910,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0341180,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF15,2989080,30
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,2706920,15
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0603280,14
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)104,9455020,13
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,8419160,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0489210,47
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,0795820,31
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1225520,30
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,0647400,08
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon3,0488800,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1337010,21
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu1,0901760,11
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0214650,05
Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0343500,05
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,7948810,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF42,5820750,68
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF48,6648530,65
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,7071270,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0818240,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0807620,05
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0171430,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1798260,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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