Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,572536
|0,18
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237253
|0,14
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,849692
|0,10
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,267817
|0,08
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,630991
|0,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,034118
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|15,298908
|0,30
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,270692
|0,15
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,060328
|0,14
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|104,945502
|0,13
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,841916
|0,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048921
|0,47
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,079582
|0,31
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,122552
|0,30
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,064740
|0,08
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|3,048880
|0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,133701
|0,21
|QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
|1,090176
|0,11
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,021465
|0,05
|Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,034350
|0,05
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,794881
|0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,582075
|0,68
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,664853
|0,65
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,707127
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,081824
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,080762
|0,05
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,017143
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,179826
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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