Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,572536 0,18 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237253 0,14 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,849692 0,10 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,267817 0,08 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,630991 0,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,034118 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF 15,298908 0,30 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,270692 0,15 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060328 0,14 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 104,945502 0,13 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,841916 0,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048921 0,47 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,079582 0,31 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,122552 0,30 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,064740 0,08 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 3,048880 0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,133701 0,21 QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu 1,090176 0,11 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,021465 0,05 Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,034350 0,05 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,794881 0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 42,582075 0,68 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,664853 0,65 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,707127 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,081824 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,080762 0,05 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,017143 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,179826 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Golden Palm Awards için geri sayım başladı Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi İstanbul'a "1000 yeni taksi" teklifi 8. kez reddedildi