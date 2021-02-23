Son dakika haberleri! Elazığ'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Elazığ'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

23.02.2021 23:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 23:40
Son dakika haberleri! Elazığ'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Kavalı köyü Boğaz mezrasında kardeşler İ.A. ve S.A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.A, kardeşi S.A'yı silahla bacağından vurdu.

Olayda hafif yaralanan S.A. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan İ.A, jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu köy sınırları içerisinde yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Özlem Zengin Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Aleyna Tilki Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mart İzmir Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Elazığ'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 23:41:27. #1.16#
title