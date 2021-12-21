Son dakika haberleri... Doğu Timor'da ABD'li eski rahip çocuk istismarından 12 yıl hapse mahkum edildi

Güneydoğu Asya'da yer alan ada ülkesi Doğu Timor'da Amerikalı eski rahip, kız çocuklarına cinsel istismar gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avukat Miguel Faria, müvekkili 84 yaşındaki Richard Daschbach hakkında cinsel istismar suçlamasıyla verilen 12 yıl hapis cezasını kabul etmediklerini belirterek kararı temyize götüreceklerini söyledi.

Doğu Timor'da mahkeme, yıllar boyunca 12'den fazla kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan eski rahip Daschbach'i suçlu bularak 12 yıl hapse mahkum etti.

Davanın, Katolik çoğunluğa sahip bir ülkede, bir rahip hakkındaki cinsel istismar iddialarının ilk kez yargıya taşınması nedeniyle önemli olduğu ifade ediliyor.

Daschbach, 1990'ların başında yetimler, savunmasız çocuklar ve istismar mağdurları için sığınma evi kurmuştu.

Oecusse'de misyoner olarak onlarca yıl geçiren Daschbach, 14 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunmanın yanı sıra aile içi şiddetten de suçlanıyor.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

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