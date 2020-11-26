Son dakika haber | Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı
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Son dakika haber | Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı

26.11.2020 23:31 | Son Güncelleme: 26.11.2020 23:37

Son dakika haberi: Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerine çarptı.

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerine çarptı. Polis memuruna çarpan otomobil olay yerinden kaçarken, otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralı olarak kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil polis ekipleri şüpheli araca 'dur' ihtarında bulundu. Bunun üzerine şüpheli otomobil yol kenarında bulunan polis memuru Nail Orsal'a çarpıp kaçtı. Polis memuru Orsal olay yerine çağrılan ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak yapılan ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralı polis memuru Orsal burada yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Polis memuru Orsal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaçan otomobil ise polis ekiplerinin takibi sonucunda sürücüsüyle birlikte yakalandı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

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Son dakika haber | Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı
Son dakika haber | Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı
Son dakika haber | Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı
Son dakika haber | Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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