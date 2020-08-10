Son dakika haberleri! Diyarbakır'da bir binada çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri... Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Bağcılar Mahallesi 1097. Sokak'ta bulunan Erbab Yaşam Sitesi'nde bir apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla yayılan alevler dolayısıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle 1 kişi dumandan etkilendi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Apartmanın üst katındaki dairede çıkan yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA