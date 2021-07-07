Son dakika haberleri | Devlet Başkanı Moise'nin suikastle öldürüldüğü Haiti'de siyasi kriz ülkeyi kaosa sürükledi

Son dakika haber: Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikast sonucu hayatını kaybettiği Karayip ülkesi Haiti'de yaklaşık 5 yıldır süren siyasi kriz ülkeyi kaosa sürükledi.

Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikast sonucu hayatını kaybettiği Karayip ülkesi Haiti'de yaklaşık 5 yıldır süren siyasi kriz ülkeyi kaosa sürükledi.

Moise'nin görev süresine dair tartışmalar üzerinden başlayan siyasi krizin yanı sıra kötü giden ekonomi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve artan güvenlik sorunu, ülkeyi kaosa sürükleyen başlıca sebepler olarak öne çıktı.

Jovenel Moise, 2016'daki tartışmalı seçimler nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürüttü, devlet başkanlığı görevine resmen Şubat 2017'de başlayabildi.

Moise, resmen 2017'de göreve başladığı için 5 yıl olan görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını savunurken muhalefet partileri, bu sürenin 7 Şubat 2021'de dolduğunu iddia ediyordu.

Jovenel Moise'nin devlet başkanlığı sırasında yaklaşık 11 milyon nüfuslu Haiti'de nüfusun neredeyse yüzde 60'ının günlük geliri 2 doların altına düşerken halktan ekonomik ve siyasi krizlerin yanı sıra güvenlik ve Kovid-19 salgını kaynaklı sağlık problemleri nedeniyle Moise yönetimine karşı tepkiler yükselmeye başladı.

Haiti'de 7 Şubat 2019'dan bu yana artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki gösteren vatandaşlar, Moise'nin istifası talebiyle hükümet karşıtı gösteriler düzenliyordu.

Öte yandan, Haiti'de muhalefet, 53 yaşındaki Moise'yi hükümetin icraatlarını denetleyen mahkemelerin yetkilerini kısıtlayarak ve kendisine bağlı bir istihbarat teşkilatı kurarak iktidarını sağlamlaştırma girişimlerinde bulunmakla suçluyordu.

Haiti'de bazı bölgeler çetelerin kontrolüne girdi

Haiti'de devlet başkanlığı ve parlamento seçimleriyle birlikte 26 Eylül'de anayasa değişikliği referandumu düzenlenmesi beklenirken halkın güvenlik gerekçesiyle sandığa gitmekten çekindiği ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) 15 Haziran'da yayımladığı raporda, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de tırmanışa geçen ölümcül çete çatışmaları nedeniyle son 2 haftada yaklaşık 8 bin 500 kadın ve çocuğun evlerini terk ettiği bildirildi.

Raporda, evlerini terk etmek zorunda kalanların spor salonları gibi geçici yerlere sığındığı; gıda, içme suyu, kıyafet ve battaniye ihtiyaçlarının olduğu belirtildi.

Yine BM verilerine göre Haiti'nin bazı bölgelerinde çeteler kontrolü ele geçirirken Port-au-Prince'da son 9 ayda 14 bin kişi evlerinin terk etmek zorunda kaldı.

Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı Direktörü Pierre Esperance, haziran ayında son günlerde şiddetin zirveye çıkması nedeniyle endişeli olduğunu ve Moise'nin görevini sürdürmesi halinde durumun kötüleşeceği uyarısında bulunmuştu.

Geçici Başbakan Joseph'den suikast için "nefret dolu, insanlık dışı ve barbarca bir eylem" nitelendirmesi

Bu arada Haiti Geçici Başbakanı Claude Joseph, Devlet Başkanı Moise'ye yönelik suikasti "nefret dolu, insanlık dışı ve barbarca bir eylem" olarak nitelendirdi.

Joseph, güvenlik güçlerinin seferber olmasıyla ülkede durumun kontrol altına aldığını kaydetti.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti.

Haiti Devlet Başkanlığı konutundan yapılan açıklamada, Moise'nin yerel saatle 01.00'de (TSİ 08.00) evinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradığı bildirilmişti.

Açıklamada, Moise'nin saldırıda hayatını kaybettiği, eşi Martine Moise'nin ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın