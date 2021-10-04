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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi marketi müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi marketi müjdesi "Türkiye genelinde bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik" Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Tarım Kredi Kooperatifleri marketinden alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi marketi müjdesi

"Türkiye genelinde bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Tarım Kredi Kooperatifleri marketinden alışveriş yaptı. Alışveriş sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Vatandaşımızın ucuz ve kaliteli alışverişini temin edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasını ziyarette bulundu. Mağaza içerisindeki ürünleri inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş de yaptı. Mağazada bulunan vatandaş ve çalışanlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'da eşlik etti. Mağaza ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

"Vatandaşın kesesine uygun"

Market alışverişi sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var" dedi.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi marketi müjdesi

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi marketi müjdesi

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi marketi müjdesi

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi marketi müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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