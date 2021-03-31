Son dakika haberleri... Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum: "Biz Avrupa'nın polisi olmak mecburiyetinde miyiz?"

Edinilen son dakika haberine göre Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Avrupa ülkelerinin düzensiz göçmen sorunundan Cezayir'i sorumlu tutmasını eleştirerek, "Avrupa'nın polisi olmak mecburiyetinde miyiz?

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Avrupa ülkelerinin düzensiz göçmen sorunundan Cezayir'i sorumlu tutmasını eleştirerek, "Avrupa'nın polisi olmak mecburiyetinde miyiz?" ifadelerini kullandı.

Cezayir yerel medyasında yer alan haberlere göre, İspanya'nın sol görüşlü El Pais gazetesine röportaj veren Bakan Bukadum, düzensiz göçle ilgili bir soru üzerine, "Avrupa'nın polisi olmak mecburiyetinde miyiz?" yorumunu yaptı.

Bukadum, Cezayir'in de diğer ülkeler gibi kitlesel düzensiz göçmen sorunu nedeniyle büyük baskı altında olduğunu belirterek, bazı ülkeler gibi "bırakalım istedikleri yere gitsinler" demediklerini belirtti.

Düzensiz göçmenler konusunda İspanya, Fransa, Almanya ve Portekiz gibi Avrupa ülkeleriyle ortak çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Bukadum, Cezayir'in geçtiğimiz sene içerisinde günlük ortalama 1000 düzensiz göçmeni karşıladığını vurgulayarak, "Avrupalılar korunmak istiyorlar peki ya bizi kim koruyacak?" dedi.

Göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusuna da değinen Bukadum, bu durumun düzensiz göçmenlerin geldiği ülkeler ve Uluslararası Göç Örgütü'yle olan iş birliğine bağlı olduğuna işaret etti.

Düzensiz göçmenlerin başka ülkelere gitme hayalinin kendi topraklarında iş bulamamalarından kaynaklandığına dikkat çeken Bukadum, sorunun çözümü için asıl olanın göçmenlerin geldiği ülkelerde iş imkanlarının oluşturulması olduğunu kaydetti.

Cezayirli Bakan, bu bağlamda ülkesinin Mali, Nijer ve Avrupa Birliği ülkeleriyle ortak çalışma konusunda istekli olduğunu ifade etti.

Cezayir, düzensiz göçmenler tarafından Avrupa'ya geçişte transit ülke konumunda olarak kullanılan ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık