Son dakika haberleri: Bursa'da ormanlık alandaki köpek ölülerine ilişkin inceleme başlatıldı

Son dakika haber: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ormanlık alanda çok sayıda köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ormanlık alanda çok sayıda köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırsal Alpağut Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaşayan hayvanları beslemeye gidenler, burada çok sayıda köpek ölüsüyle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Belediyesi yetkilileri tarafından bölgede çalışma yaptı.

Köpeklerin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz