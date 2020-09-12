Son dakika haberleri... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 17 bin 799'a yükseldi
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Son dakika haberleri... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 17 bin 799'a yükseldi

Son dakika haberine göre Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 713 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 17 bin 799'a yükseldi
12.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 12.09.2020 09:54

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 713 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 17 bin 799'a çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 713 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 17 bin 799'a yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 12 bin 750 kişinin de iyileştiği açıklandı.


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Kaynak: DHA

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