Son dakika haberleri... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 17 bin 799'a yükseldi Son dakika haberine göre Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 713 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 713 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 17 bin 799'a çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 713 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 17 bin 799'a yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 12 bin 750 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA