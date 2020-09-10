Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,51 1,38 9,42
Alkim Kimya 14,10 13,20 6,82 ...
10.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:45
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,51
|1,38
|9,42
|Alkim Kimya
|14,10
|13,20
|6,82
|Kartonsan
|681,50
|648,20
|5,14
|Mavi Giyim
|39,22
|37,76
|3,87
|Arçelik
|22,76
|22,02
|3,36
|Good-Year
|5,07
|4,92
|3,05
|Net Holding
|2,23
|2,17
|2,76
|Albaraka Türk
|1,50
|1,46
|2,74
|Selçuk Ecza Deposu
|8,34
|8,13
|2,58
|Coca Cola İçecek
|45,24
|44,20
|2,35
|Sasa Polyester
|15,74
|15,40
|2,21
|Ege Endüstri
|740,00
|724,70
|2,11
|T. Halk Bankası
|5,17
|5,07
|1,97
|Torunlar GMYO
|3,67
|3,60
|1,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,50
|7,36
|1,90
|Trakya Cam
|4,13
|4,06
|1,72
|Anadolu Cam
|5,37
|5,28
|1,70
|İş Bankası (C)
|5,10
|5,02
|1,59
|Soda Sanayii
|7,05
|6,94
|1,59
|Gözde Girişim
|5,37
|5,29
|1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA
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