Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,51 1,38 9,42
Alkim Kimya 14,10 13,20 6,82 ...

Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler
10.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:45

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,51 1,38 9,42
Alkim Kimya 14,10 13,20 6,82
Kartonsan 681,50 648,20 5,14
Mavi Giyim 39,22 37,76 3,87
Arçelik 22,76 22,02 3,36
Good-Year 5,07 4,92 3,05
Net Holding 2,23 2,17 2,76
Albaraka Türk 1,50 1,46 2,74
Selçuk Ecza Deposu 8,34 8,13 2,58
Coca Cola İçecek 45,24 44,20 2,35
Sasa Polyester 15,74 15,40 2,21
Ege Endüstri 740,00 724,70 2,11
T. Halk Bankası 5,17 5,07 1,97
Torunlar GMYO 3,67 3,60 1,94
Tümosan Motor ve Traktör 7,50 7,36 1,90
Trakya Cam 4,13 4,06 1,72
Anadolu Cam 5,37 5,28 1,70
İş Bankası (C) 5,10 5,02 1,59
Soda Sanayii 7,05 6,94 1,59
Gözde Girişim 5,37 5,29 1,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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