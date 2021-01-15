Son dakika haberleri | BEYKOZ'DA MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Beykoz'da kaldırıma çarpan motosiklet taklalar atarken motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi

Kaza dün Beykoz, Çayır Caddesi'nde meydana geldi. Caddede park halindeki bir otomobil manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü bir anda hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpan motor havada taklalar attı. Defalarca takla atan motosiklet sürücüsü ise metrelerce havaya fırladı. Kaza anı kameraya yansıdı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi

Görüntü dökümü

-------------------Caddedeki otomobilin manevra yapması-Motorun havada takla atması-Sürücünün motordan düşmesi

-Çevredeki vatandaşların görüntüsü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı