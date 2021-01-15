Son dakika haberleri | BEYKOZ'DA MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | BEYKOZ'DA MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

15.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:00
Son dakika haberleri | BEYKOZ'DA MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

Edinilen son dakika gelişmesine göre Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Beykoz'da kaldırıma çarpan motosiklet taklalar atarken motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Beykoz'da kaldırıma çarpan motosiklet taklalar atarken motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi

Kaza dün Beykoz, Çayır Caddesi'nde meydana geldi. Caddede park halindeki bir otomobil manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü bir anda hakimiyetini kaybetti.  Kaldırıma çarpan motor havada taklalar attı. Defalarca takla atan motosiklet sürücüsü ise metrelerce havaya fırladı. Kaza anı kameraya yansıdı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi

Görüntü dökümü

-------------------Caddedeki otomobilin manevra yapması-Motorun havada takla atması-Sürücünün motordan düşmesi

-Çevredeki vatandaşların görüntüsü


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Kanye West Oğuzhan Koç Demet Şener Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Meteoroloji
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | BEYKOZ'DA MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 11:19:16. #1.15#
title