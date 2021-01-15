Son dakika haberleri | BEYKOZ'DA MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
Edinilen son dakika gelişmesine göre Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Beykoz'da kaldırıma çarpan motosiklet taklalar atarken motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Beykoz'da kaldırıma çarpan motosiklet taklalar atarken motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi
Kaza dün Beykoz, Çayır Caddesi'nde meydana geldi. Caddede park halindeki bir otomobil manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü bir anda hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpan motor havada taklalar attı. Defalarca takla atan motosiklet sürücüsü ise metrelerce havaya fırladı. Kaza anı kameraya yansıdı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi
Görüntü dökümü-------------------Caddedeki otomobilin manevra yapması-Motorun havada takla atması-Sürücünün motordan düşmesi
-Çevredeki vatandaşların görüntüsü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı