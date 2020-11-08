Son dakika haberleri: Belçika'da son 24 saatte 6 bin 124 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberleri: Belçika'da son 24 saatte 6 bin 124 yeni koronavirüs vakası

08.11.2020 09:46 | Son Güncelleme: 08.11.2020 09:50
Son dakika haberleri: Belçika'da son 24 saatte 6 bin 124 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberleri: Belçika'da son 24 saatte 6 bin 124 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 6 bin 124 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 494 bin 168'e ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 6 bin 124 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 494 bin 168'e yükseldi. Ülkede 199 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 12 bin 907'ye ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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