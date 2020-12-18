Son dakika: BALIKESİR - Büyü bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: BALIKESİR - Büyü bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama

18.12.2020 23:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:49

Son dakika haberleri: Balıkesir'de, büyü bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.

Balıkesir'de, büyü bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, peygamber soyundan geldikleri söyleyen F.C, D.C, Y.C ve S.C'nin, evinde ve kendisinde büyü olduğu iddiasıyla bir kişinin 13 bin lira ve bir miktar ziynet eşyasını aldıklarını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.C, D.C, Y.C ve S.C. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Son dakika: BALIKESİR - Büyü bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama
Son dakika: BALIKESİR - Büyü bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama
Son dakika: BALIKESİR - Büyü bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama
Son dakika: BALIKESİR - Büyü bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Lütfi Elvan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Uğur Yücel İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Ali Şansalan Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Karar Galatasaray Sağlık Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: BALIKESİR - Büyü bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 23:49:58. #1.14#
title