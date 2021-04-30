Son dakika haber... Balıkesir'de bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi
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Son dakika haber... Balıkesir'de bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi, 20 iş yerinde hasar oluştu.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi, 20 iş yerinde hasar oluştu.

Küçük Sanayi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Arif Yaman'a ait lokantada tüpten sızan gazın sıkışması sonucu patlama oldu.

Şiddetli patlamanın etkisiyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin incelemelerinde 20 iş yerinde hasar oluştuğu belirlendi.

Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, Emniyet Müdürü Hasan Onar ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran bölgede incelemelerde bulundu.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Hasar tespitlerinin sürdüğünü belirten Demir, "Çevredeki iş yerlerimiz de patlama nedeniyle zarar görmüş. Biz devlet olarak elimizden gelen tüm desteği vererek zararı inşallah karşılayacağız. 20 civarında iş yerimizde hasar var. İtfaiye ekiplerimiz gerekli çalışmayı yapıyor. Çok şükür yaralı ve can kaybı yok. Maddi zararı da inşallah gidereceğiz." dedi.

Son dakika haber... Balıkesir'de bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi
Son dakika haber... Balıkesir'de bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi
Son dakika haber... Balıkesir'de bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi
Son dakika haber... Balıkesir'de bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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