Son dakika haberleri | Balıkçı tezgahlarında benekli somon ve barbun sürprizi
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Son dakika haberleri | Balıkçı tezgahlarında benekli somon ve barbun sürprizi

Son dakika yerel haberi: Balıkçı tezgahlarında benekli somon ve barbun sürprizi Karadeniz'in balık ambarı Samsun'da balıkçı tezgahlarında benekli somon ve barbun sürprizi yaşandı.

02.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:33

Balıkçı tezgahlarında benekli somon ve barbun sürprizi

SAMSUN - Karadeniz'in balık ambarı Samsun'da balıkçı tezgahlarında benekli somon ve barbun sürprizi yaşandı.

Denizlerde av sezonun sona ermesinin ardından Samsun'daki balıkçı tezgahlarını kültür balıkları süslemeye başlamıştı. 1 Haziran'da oltayla balık avlama yasağının kalkmasının ardından küçük balıklar da tezgahlarda görülmeye başlandı. Olta balıkçıları tarafından yakalan barbunlar, balıkçı tezgahlarında kilosu 35 TL'den satışa sunuldu. Ayrıca bu sezon ilk kez tezgahlarda görülen benekli somon da vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Satışların mevsime göre normal gittiğinin altını çizen balık satıcısı Onur Can Köse, "Satışlarımız normal gidiyor. Genelde levrek, somon ve alabalık satıyoruz. Artık olta balıkları olan barbun, mezgit ve istavrit de gelmeye başladı. Bugün ayrıca senede birkaç defa sattığımız benekli somon da geldi. Vatandaş balık yemeye devam ediyor. Somon kilo 25 TL, alabalık kilo 20 TL, barbun kilo 35 TL, palamut tane 10 TL, levrek ve çipuranın kilosu da kilo 30 TL'den alıcı buluyor. Benekli somonu da ilginç bulan vatandaşlar merak edip alıyorlar" dedi.

Balık fiyatlarının uygun olduğunu belirten diğer balık satıcıları da, "Satışlar şu anda orta seviyede gidiyor. Kışın gibi balık satamıyoruz. Olta balıkları da satmaya başladık. En çok kültür balığı satıyoruz. Vatandaşların bütçesine uygun her türlü balık, tezgahlarımızda bulunuyor" diye konuştular.

Tezgahlarda barbun gören vatandaşlar da kilosu 35 TL olan barbunun fiyatının normal olduğunu söylediler.

Son dakika haberleri | Balıkçı tezgahlarında benekli somon ve barbun sürprizi

Kaynak: İHA

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