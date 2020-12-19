Son dakika haberleri... Bakanlar Fahrettin Koca ve Abdulhamit Gül yangının çıktığı Gaziantep'teki hastanede incelemelerde bulunuyor
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Son dakika haberleri... Bakanlar Fahrettin Koca ve Abdulhamit Gül yangının çıktığı Gaziantep'teki hastanede incelemelerde bulunuyor

19.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:24
Son dakika haberleri... Bakanlar Fahrettin Koca ve Abdulhamit Gül yangının çıktığı Gaziantep'teki hastanede incelemelerde bulunuyor

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesindeki yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hastanın yaşamını yitirdiği hastanede incelemelerde bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesindeki yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hastanın yaşamını yitirdiği hastanede incelemelerde bulunuyor.

Kent protokolü tarafından Gaziantep Havalimanı'nda karşılanan Koca ve Gül, daha sonra olayın yaşandığı SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesine geçti.

Yangının çıktığı yerde incelemelerde bulunan Koca ve Gül, yetkililerden bilgi aldı.

Bakanların hastanedeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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