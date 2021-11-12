Bakan Varank Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde konuştu: (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün bazılarının ısrarla görmezden gelmeye çalıştığı sanayi ve teknoloji ekosistemi sayesinde ülkemiz, son dört çeyrektir üretime ve yatırıma dayalı ciddi bir büyüme gerçekleştiriyor. İhracata baktığımızda yine aynı başarıyı görebiliyoruz." dedi.

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde konuşan Varank, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin gelişimi için gerekli kolaylıkları her zaman sağladıklarını, sağlamaya da devam edeceklerini söyledi.

Bu konuda salgın döneminde hızlı bir şekilde aksiyon aldıklarını belirten Varank, "Ar-Ge teşviklerinin uygulanma süresini 2028'in sonuna kadar uzattık. Teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde uzun zamandır talep edilen uzaktan çalışma uygulamasını hayata geçirip kapsamını genişlettik." diye konuştu.

Bu uygulamadan bütün paydaşların memnun olduğunu aktaran Varank, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın uzaktan çalışma uygulamasını yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi vardı, şu anda yüzde 50 olarak uyguluyoruz. Bu yetkiyi artıracak şekilde de yüce Meclis'imizden yetki talep edeceğiz. Çünkü belirli sektörlerde özellikle artık uzaktan çalışmadan başka bir ihtimali düşünen çalışanlar bulamıyorsunuz. Dolayısıyla burada da inşallah gerekli aksiyonu almış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla tam zamanında doğru alanlara yatırım yapıyoruz"

Bakan Varank, girişimcilerin en önemli ihtiyacı olan finansmana erişim noktasında daha önce yapılmamış çok önemli adımlar attıklarını, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Programı, TechInvestTR gibi bizzat içinde oldukları fonlarla kaynakları girişimcilerin hizmetine sunduklarını anlattı.

TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla özel sektörün Ar-Ge projelerini desteklemek üzere kapsayıcı destek programlarını hayata geçirdiklerini bildiren Varank, "İşte yerli ve milli otomotik şanzıman, turbojet motoru, tıbbi ventilasyon cihazı, tünel açma makineleri gibi ürünler, bu destek programlarının katkıları sayesinde hayata geçmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla tam zamanında doğru alanlara yatırım yaptıklarını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Dijital dönüşümde, yeşil dönüşümde, yapay zekada, elektrikli ve otonom araçlarda hatta uçan arabalarda firmalarımız ciddi çalışmalar yürütüyor. Dijital dönüşümde ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üretim üssü yapmak için işletmelerimize büyük çaplı destekler sağlıyoruz. Yeşil dönüşümde AB Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde eylemlerimize hız kazandırdık. TÜBİTAK aracılığıyla yeşil dönüşümde Ar-Ge ve inovasyona ilişkin ciddi destekler sağlıyoruz. Yapay zekanın doğru yönetişimi için Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni yayımladık. Elektrikli ve otonom araçlarda yüz akımız olan TOGG, seri üretim bandından ineceği günlere hızla yaklaşıyor. Birileri kabul etmek istemese de ülkemiz, teknoloji tabanlı girişimleri sayesinde dünyadan ses getiren işlere imza atıyor. İşte Türkiye'de milyar dolar değerlemeye ulaşan start-up'ların yani unicornların, yani Turcornların sayısı 5'e ulaştı. Bu unicornlardan biri teknoloji geliştirme bölgelerinin içerisinden çıktı, üçü de şu anda kendi Ar-Ge merkezine sahip. Bunlar sadece birer işaret fişeği. Göreceksiniz, Allah'ın izniyle bundan sonra daha hızlı gelişmelere de şahitlik edeceğiz. İnovasyon ekosistemimizin tecrübesi artıkça ülkemizin rekabetçi pozisyonu da çok daha gelişmiş olacak."

"TEKNOFEST kuşağıyla çok daha iyilerini yapacağız"

Türkiye'nin büyüme verilerine değinen Varank, "Bugün bazılarının ısrarla görmezden gelmeye çalıştığı sanayi ve teknoloji ekosistemi sayesinde ülkemiz, son dört çeyrektir üretime ve yatırıma dayalı ciddi bir büyüme gerçekleştiriyor. İhracata baktığımızda yine aynı başarıyı görebiliyoruz. 12 aylık ihracatımız 215 milyar dolara ulaştı. Elbette biz bunları yeterli görmüyoruz. İhracatta nicelik artışıyla beraber nitelik artışını da tam anlamıyla yakalamak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Varank, nitelik artışının dinamosu olarak paydaşlarını gördüklerini dile getirerek, ihracatın orta yüksek ve yüksek teknoloji payının yükseltilmesinin paydaşların araştırma ve geliştirmede yakalayacağı başarılardan geçtiğini vurguladı.

El ele vererek bunu da hızlı bir şekilde gerçekleştireceklerine inandığını belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte tüm gayretlerimize rağmen gerçekleşemeyen birçok atılım bu dönemde gerçekleşti. Neden biliyor musunuz? Artık herhangi bir işi yapmak üzere yola çıktığımızda daha tecrübeli, daha yetkin bir insan kaynağıyla ilerliyoruz. Artık ülkemizde devasa araştırma laboratuvarları diyebileceğimiz çok daha fazla teknoparkımız var. Artık şirketlerimiz rekabet üstünlüğünün lokomotifi Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin öneminin çok daha farkında. Artık özel sektör bir işe giriştiğinde onları bürokrasi ile boğan değil, onların önünü açan bir siyaset anlayışı var. Artık, TEKNOFEST'lerle, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile 42 yeni nesil yazılım okullarımızla kritik teknolojileri özümsemiş gençler yetiştiriyoruz. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum; umutsuzluk pompalayanlara inat, gelen parlak gençlerimizle TEKNOFEST kuşağıyla çok daha iyilerini yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çelikten bir iradeyle arkasında durduğu Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize inovasyon ekosisteminin dinamosu olan sizlerle ulaşacağız."

(Bitti)