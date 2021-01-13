Son dakika haberleri... Bakan Koca: "(Kovid-19) Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir."
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Son dakika haberleri... Bakan Koca: "(Kovid-19) Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir."

13.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:15
Son dakika haberleri... Bakan Koca:

Son dakika haber... Bakan Koca: "(Kovid-19) Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir.

Bakan Koca: "(Kovid-19) Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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