Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu: Sporcu olmak öncelikle insan olmayı gerektirir

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili çirkin paylaşımlar yapan yüzücü Derya Büyükuncu hakkında, "Sporcu olmak öncelikle insan olmayı gerektirir. İnsanlığın birtakım asgari vasıfları vardır. Bu vasıfları taşımak her insan için değerlidir" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Bakanlıkta basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek, açıklamada bulundu. Kasapoğlu, 2021'de spor alanında özellikle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kendileri için en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek, "Pandeminin her alanı etkilediği gibi sporda da özellikle uluslararası organizasyonlar başta olmak üzere önemli etkisi olimpiyatlar üzerindeydi. Biz de bu süreci sporcularımız için asla hedeflerden sapma, motivasyon ve kondisyon kaybı değil, bir avantaja dönüştürme süreci olarak gördük. Bakanlık olarak hem sporcuların kondisyonlarını koruma hem de mental anlamda geriye düşüşün olmaması için büyük mücadeleler verdik" dedi.

"Sporcu olmak öncelikle insan olmayı gerektirir. İnsanlığın birtakım asgari vasıfları vardır. Bu vasıfları taşımak her insan için değerlidir. Açıkçası ben gelinen nokta itibarıyla gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışanlarıyla hızlı bir şekilde neticeleneceğini ifade etmek istiyorum. Kimsenin bu anlamda hiçbir şekilde, insani vasıftan yoksun olarak bir açıklama yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla bakanlık süreci en güçlü şekilde değerlendirecektir."