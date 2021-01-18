Son dakika haberleri... Bakan Akar ve Orgeneral Güler resmi ziyaret için Irak'a geldi
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Son dakika haberleri... Bakan Akar ve Orgeneral Güler resmi ziyaret için Irak'a geldi

18.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:03
Son dakika haberleri... Bakan Akar ve Orgeneral Güler resmi ziyaret için Irak'a geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat'a geldi.

Bakan Akar, Orgeneral Güler ile gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinde ilk olarak Irak Savunma Bakanlığına gidecek.

Savunma Bakanı Cuma Anad tarafından askeri törenle karşılanacak Akar ve Güler'in, Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa Kazimi ve İçişleri Bakanı Osman Ganimi ile görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Görüşmelerdeki temel konunun, terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği olacağı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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