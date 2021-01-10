Son dakika haberleri | Bağışıklık sistemini güçlendiren propolis, litresi 10 bin liradan alıcı buluyor

Son dakika gündem haberine göre MERSİN'in Erdemli ilçesinde, arıların çiçeklerin yaprak sap ve öz sıvılarından topladıkları macun şeklinde olan ve bağışıklık sistemini çok güçlü tutan propolis'in litresi 10 bin TL'den satılıyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, arıların çiçeklerin yaprak sap ve öz sıvılarından topladıkları macun şeklinde olan ve bağışıklık sistemini çok güçlü tutan propolis'in litresi 10 bin TL'den satılıyor. Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolis, son 10 yılda insanlar tarafından kullanılmaya başlanan arı ürünlerinin başında gelmeye başladı.

Türkiye genelinde koroanavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar doğal ürünlere yönelmeye başladı. Antibiyotik özelliğine sahip ve bağışıklık sistemini en güçlü tutan madde olan propolis, vatandaşlar tarafından büyük rağbet görmeye başladı.

TALEP YÜZDE 1000 ARTTI

Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Arıcılık Eğitmeni Zeynep Yıldız Mavi, "Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında Toros dağlarının 2000 rakım'dan yükseklerde arı kovanlarından elde edilen propolisler,Aralık-Ocak-Şubat aylarında bir dizi işlemlerden geçirilerek sıvılaştırılıyor. Sıvılaştırılan propolisin litresi şuanda 10 bin TL den satılıyor. Son 10 yıl öncesine kadar insanlar tarafından bilinmeyen ve hatta atık diye arıcılar tarafından atılan propolis maddesi, şuanda insanlar tarafından en çok kullanılan arı ürünleri arasında yerini aldı. Covid-19 salgını nedeniyle propolis'e olan talep geçtiğimiz yıla oranla yüzde yüzde 1000 oranında arttı diyebiliriz" dedi.

PROPOLİS HAZIRLARKEN DİKKATLİ OLUNMALIPropolislerin kovanların dezenfektanı olduğunu belirten Mavi, "Arının ürettiği yaklaşık 15 üründen biri olan propolise kovanların dezenfektanı da diyebiliriz. Arıların kovanlara ve tuzaklara yaptıkları propolisleri çok hijyenik bir ortamda kazıma yöntemi ile alınması gerekiyor. Propolisleri güneşte kuruttuktan sonra dünya standarlartı olan 30 gram Propolise iki katı etil alkol veya zeytinyağı katılarak çözülür. Bu karışım yaklaşık 20-25 gün boyunca sıvı haline gelene kadar çalkalanır ve hazır hale getirilir. Daha sonra sıvı halde olan propolisleri süzgeçten geçirilerek küçük şişelere aktarılarak kullanıma hazırlanır. Propolisi hazırlarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Karışımda yeteri kadar propolis konulması çok önemlidir" diye konuştu.

'TALEBE YETİŞEMİYORUZ'Mavi "Son zamanlarda covid-19 salgın hastalığı nedeniyle insanların büyük talep gösterdiği propolis bu yıl satış rekoru kırdı diyebiliriz. Propolisincan vücuduna saymakla bitmeyen faydası vardır. En önemlileri, kanser, mide rahatsızlığı, ağış içi yaralar, diş eti rahatsızlıkları, mide rahatsızlığı, bağırsak rahatsızlığı ve hücre yenileme gibi büyük faydası olan bir maddedir. Onun için daha önceki yıllarda satmakta zorlandığımız propolis talebine bu yıl yetişemiyoruz. 25 Gr. Lıkpropolisin fiyatı 75 TL, 50 Gr. Lıkpropolisin fiyatı ise 150 tl. den satışı yapılıyor. Sıvı halde litresi 10 bin TL'ye alıcı bulan propolis, günde insanın kilosunun 1/10'u kadar damlası tüketilerek alınabilir" ifadesini kullandı.

PROPOLİS ÜRETİCİSİ MUTLU

Erdemli'de Arıcılık ile uğraşan ve propolis satışı yapan Rukiye Yılmaz ise, "Yaklaşık 2 yıldır arıcılık ile uğraşıyorum. Daha önceleri bal satışı yapıyorduk ama bu yıl propolis üretimi de yapıyoruz ve gerçekten çokm büyük talep var. Şuanda talebe yetişemiyoruz ve satışlarımızdan çok mutluyuz. Herkese şifa kaynağı olan propolisi tüketmeyi tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı