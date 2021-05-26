Son dakika haberleri | Atletizm Geliştirme Projesi ve Bölgesel Kros finalleri Gaziantep'te yapıldı
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Son dakika haberleri | Atletizm Geliştirme Projesi ve Bölgesel Kros finalleri Gaziantep'te yapıldı

Son dakika haberleri | Atletizm Geliştirme Projesi ve Bölgesel Kros finalleri Gaziantep'te yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi ve Bölgesel Kros finalleri Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi ve Bölgesel Kros finalleri Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilatı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Masal Park'ta yapılan final yarışında 51 ilden 630 sporcu kıyasıya yarıştı.

6 kategoride 268 takımın mücadele ettiği yarışmaların sonunda 2008-2009 erkekler kategorisinde Ayhan Kaya, 2006-2007 İl Karması erkekler kategorisinde Hasan Uzun, 2008-2009 kızlar kategorisinde Zeynep Özkara, 2006-2007 İl Karması kızlar kategorisinde Ayça Fidanoğlu ve 18 yaş altı kadınlar da ise Gamze Altuntaş, birinci oldu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, ödül töreninde, genç sporcuları kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Gaziantep'in her alanda kentini ispat ettiğini belirten Gül, "Gaziantep ulusal ve uluslararası gerçekleştirilecek her türlü organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırdır." dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay da katıldı.

Son dakika haberleri | Atletizm Geliştirme Projesi ve Bölgesel Kros finalleri Gaziantep'te yapıldı
Son dakika haberleri | Atletizm Geliştirme Projesi ve Bölgesel Kros finalleri Gaziantep'te yapıldı
Son dakika haberleri | Atletizm Geliştirme Projesi ve Bölgesel Kros finalleri Gaziantep'te yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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