Son dakika haberleri! ANTALYA ÇÖKME RİSKİ OLAN BİNADA ÖLÜMLE BURUN BURUNA YAŞAM
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! ANTALYA ÇÖKME RİSKİ OLAN BİNADA ÖLÜMLE BURUN BURUNA YAŞAM

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'da temeli çürük, duvarları çatlayan, zemininde çökmeler oluşan 40 yıllık 3 katlı binada yaşayanlar, her gün ölüm korkusu ile yatıp kalkıyor.

22.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 22.08.2020 09:27

ANTALYA'da temeli çürük, duvarları çatlayan, zemininde çökmeler oluşan 40 yıllık 3 katlı binada yaşayanlar, her gün ölüm korkusu ile yatıp kalkıyor. Binanın temeline inen bina sakinleri, çürük demirleri elleriyle kırıyor. Binanın tehlike arz ettiğini belirten İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, "İçerisinde yaşayan insanlar açısından ciddi bir tehlike var" dedi.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 561 Sokak'ta, 40 yıl önce yapılan, her katta 4 daire bulunan 3 katlı binanın çürüyen temeli, binada oturanları korkutuyor. İlk yapıldığında otopark olarak kullanılan, ancak meydana gelen çökmelerden dolayı araçların giremediği otoparkın, girişi de zamanla kapandı. 7 ay önce çökmeden dolayı bir otomobilin içine düştüğü çukurdan otoparka inen DHA muhabiri, çürük demirleri ve deniz kumundan yapıldığı iddia edilen temeldeki betonu görüntüledi. Binada oturan Mehmet Ata'nın elini attığı her beton döküldü, kömürleşen betondaki demirlerin elle kırıldığı görüldü.

'ALLAH'A EMANET YAŞIYORUZ'

Oturdukları binanın dış görüntüsünde bir sıkıntının göze çarpmadığını belirten Mehmet Ata, "Görünmez, çünkü binada iki üç yılda bir tadilat yapılıyor. Çatlaklar kapatılıyor. Binanın temelindeki demir paslanmaktan da öte, çürümüş. Bağlı bulunduğumuz Muratpaşa Belediyesi'ne gittik. Belediye bize mimari proje çizdirmemiz halinde konuyla ilgileneceğini söyledi. Ancak binada oturan çoğunluğu yaşlı insan buna yanaşmadı. Çünkü evlerinden olma korkusu yaşadılar. Tabiri caizse burada Allah'a emanet yaşıyoruz. Bazı bina sakini bu çürümelerin önemli olmadığını söylüyor. Bize bir şey olduktan sonra mı, bina başımıza çöktükten sonra mı önemli olacak" dedi.

'ALTI ÇÜRÜK, SU AKIYOR'

Yaklaşık 15 yıldır apartmanda oturduğunu ve 45 kişinin binada yaşadığını belirten Ali Ertekin, "Binanın altına devamlı ben giriyorum. Altı çürük, sürekli su akıyor. Biz Allah'a emanet yaşıyoruz. Devamlı korku ile yatıp, korku ile kalkıyoruz. Devletin bu işe bir an önce el atmasını rica ediyoruz. Binada oturanların yaş ortalaması 60- 80 arası. Onlar çürük binanın gündeme gelmesi halinde evlerinden olacakları korkusu yaşıyorlar" diye konuştu.

KOMŞULAR DA TEDİRGİN

Apartmanda oturan Mehmet Tavukçu da 12- 13 yıldır bu binada oturduğunu hatırlatarak, "Bina çökmüş, oturulmayacak durumda. Her yer çatlak. Korku ile yaşıyoruz. Bir an önce önlem alınması lazım" dedi.

25 yıldır temeli çürük apartmana komşu olduğunu söyleyen Hüseyin Taşan ise, "40 yıl önce yapılan bu binaya komşuyum. Çürük bir bina. Çökmeyeceğinin garantisini kimse veremez. Bu binaya defalarca güçlendirme yapıldı. Ancak çözüm değil. Devletin el atmasını istiyoruz. Çünkü biz de tehlikedeyiz" diye konuştu.

İMO BAŞKANI: GÖRÜNTÜLER ÇOK VAHİM

Görüntüleri izleyen İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı da binanın tehlike arz ettiğini belirterek şunları söyledi:

'Betonarme diye adlandırdığımız karkas taşıyıcıların maalesef hem betonunun hem de demirinin özelliklerini kaybettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu binanın taşıyıcısı açısından çok tehlikeli bir durum. İçerisinde yaşayan insanlar açısından da ciddi bir tehlike var. Bu binanın bir an önce boşaltılması gerekir. Bir şekilde de yetkili firmalar tarafından binanın performans analizlerinin ve malzeme deneylerinin yapılması gerekiyor. Buradan çıkacak sonuca göre de binanın yıkılması ya da güçlendirilerek yeniden kaldırılmasının söz konusu olması lazım. Gördüğümüz görüntüler gerçekten çok vahim."

Bu tip binaların tespiti için yıllardır Deprem Master Planı'nı gündeme getirdiklerini hatırlatan Başkan Balcı, 'Bugüne kadar tüm söylem ve çağrılarımız boşta kaldı. İşte tamamen sırf bu yüzden de bu çağrılarımızı yapıyoruz. Antalya'mız için de ivedi olarak yapılması gerekmektedir" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri! ANTALYA ÇÖKME RİSKİ OLAN BİNADA ÖLÜMLE BURUN BURUNA YAŞAM

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı Ekonomi
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir Ekonomi
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü 'Negatif'e çekti Ekonomi
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Magazin
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Eşiyle tartıştı, çocuklarının gözü önünde otomobilden atladı
Eşiyle tartıştı, çocuklarının gözü önünde otomobilden atladı
Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak
Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan Gameiro'nun bedelsiz transfer edilmesi gündemde
Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan Gameiro'nun bedelsiz transfer edilmesi gündemde
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin tarihi keşfi ile iki ülkenin 'Vanaları kapatırız' tehdidi de tarih oluyor
Türkiye'nin tarihi keşfi ile iki ülkenin "Vanaları kapatırız" tehdidi de tarih oluyor
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Mangalcıları üzecek haber! İzmir'de semaver ve ateş yakılmasına kısıtlama getirildi
Mangalcıları üzecek haber! İzmir'de semaver ve ateş yakılmasına kısıtlama getirildi
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Angela Merkel Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Sezen Aksu Onur Saylak Bergüzar Korel
Spor Jose Sosa Gökhan Gönül Eddie Newton Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Fatih Bakan Tuna 1 Doğalgaz
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! ANTALYA ÇÖKME RİSKİ OLAN BİNADA ÖLÜMLE BURUN BURUNA YAŞAM - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 09:27:22. #1.14#
title