Son dakika haberleri... Ankara'da lüks otomobil kundaklandı
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Son dakika haberleri... Ankara'da lüks otomobil kundaklandı

19.02.2021 23:19 | Son Güncelleme: 19.02.2021 23:22
Son dakika haberleri... Ankara'da lüks otomobil kundaklandı

Bir son dakika haberine göre Mamak ilçesinde park halindeki lüks bir otomobilin kundaklanmasıyla ilgili polis çalışma başlattı.

Mamak ilçesinde park halindeki lüks bir otomobilin kundaklanmasıyla ilgili polis çalışma başlattı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeşilbayır Mahallesi 1781. Sokak'ta park halinde bulunan Can T'ye ait 06 BLC 072 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.

Lüks otomobilden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kullanılamaz hale gelen araç üzerinde uzman ekipler tarafından yapılan incelemede, araca yanıcı bir madde döküldüğü tespit edildi.

Kundaklamanın husumet nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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