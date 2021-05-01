Son dakika haberleri | Anadolu Propolisinin Covid-19 medikal tedavisine etkisi

Son dakika haberine göre Hayatı büyük ölçüde etkileyen Covid-19 tedavisinde Anadolu propolisi kullanımının semptomları hafifletmede tedaviye faydalı bir destek olabileceği tespit edildi.

Hayatı büyük ölçüde etkileyen Covid-19 tedavisinde Anadolu propolisi kullanımının semptomları hafifletmede tedaviye faydalı bir destek olabileceği tespit edildi.

Koronavirüs enfeksiyonuyla birlikte semptomları azaltmaya yönelik destek tedavilerin arayışı artarken bağışıklık destekleyici ve doğal bir arı ürünü olan propolis, bu anlamda en dikkat çeken besin oldu. 2021 yılı Nisan ayında Acta Medica Mediterranae dergisinde "Covıd-19 ve Anadolu Propolisi: Bir Olgu Sunumu" başlıklı yayınlanan olgu raporunda medikal tedaviye cevap vermeyen ve umutsuz vaka olarak görülen COVID-19 hastasında Anadolu propolisinin dikkat çekici etkilerine yer verildi.

Anadolu Propolisinin farkını anlatan Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı "Ülkemiz dünyanın en büyük arıcılık ülkelerinden ve ayrıca endemik bitki zenginliği açısından dünyanın en zengin coğrafyası. Dolayısıyla bu endemik bitkilerden elde edilen arı ürünlerinin kalitesi, başka ülkelerde üretilenlerden çok daha yüksek. Ham halde kovandan balmumu ile karışık halde elde edilen propolisten yararlanmamız için özütleme işlemi gerekiyor. Böylece vücudumuz propolisin değerli bileşenlerini kullanabiliyor. Bu özütleme işlemi çok önemli. Uzman gıda mühendisleri kontrolünde uygun altyapı ve teknoloji ile yapılması gerekiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'te geliştirdiğimiz propolis özütleme teknolojisi sayesinde, yüksek kalitede saf Anadolu propolisi elde edebiliyoruz. Doğru hazırlanmış iyi kalite bir Anadolu propolisinde en az 15 farklı fenolik bileşen (KAFE, Kafeik asit, Kumarik asit, Kuarsetin, Ferülik asit, Sinnamik asit, Ramnetin, Pinosembrin, Resveratrol, Apigenin, Krisin, Luteolin, Hesperidin, Hidroksibenzoik asit, Epikateşin) bulunur. Bunların en az 5 tanesinin miktarı, her mililitresinde 500 mikrogramın üzerindedir. Yüzde 10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütte en az 1000 miligram polifenol bulunur" dedi.

Tanuğur, sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak yetişkinlerin günde en az 20 damla, çocukların ise günde en az 10 damla saf Anadolu Propolisi tüketmelerini önerdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı