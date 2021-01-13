Son dakika haberleri | AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'tan AA'ya ziyaret
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Son dakika haberleri | AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'tan AA'ya ziyaret

13.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:02
Son dakika haberleri | AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'tan AA'ya ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Anadolu Ajansı (AA) Malatya Bürosu'nu ziyaret etti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Anadolu Ajansı (AA) Malatya Bürosu'nu ziyaret etti.

Öznur Çalık, ziyarette AA'nın çalışmaları hakkında Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan'dan bilgi aldı.

AA'nın çok önemli görevler yaptığını belirten Çalık, kurumun tüm kesimler tarafından güvenilir haber kaynağı olarak görüldüğünü söyledi.

Çalık, AA çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "AA milli markamız, göz bebeğimiz, basınımızın amiral gemisidir. Doğru, güvenilir, tarafsız ve ilkeli haberciliğiyle dünyanın sayılı ajanslarından biri olan, Anadolu'nun sesini duyurmaya çalışan AA'yı tebrik ediyor, bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Ramazan Ercan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çalık'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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