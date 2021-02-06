Son dakika haberleri | Adıyaman'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Adıyaman'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi

06.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:10
Son dakika haberleri | Adıyaman'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi

Son dakika haber... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi.

Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerden 4 kişinin cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyüne getirildi.

Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarında uygulama noktası oluşturdu, köye gelenlerin üst araması yapıldıktan sonra köye girişe izin verildi.

Araçların alınmadığı köyün içinde ve mezarlık çevresinde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Cenazeler, köy mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Dün, Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü yakınlarında iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özgür Özel Ziya Selçuk Faik Öztrak Meral Akşener
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Hande Erçel Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kaza Mersin Gazete Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Adıyaman'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 11:18:01. #1.16#
title