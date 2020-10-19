Son dakika haberleri: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 224 bin 732'ye yükseldi
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Son dakika haberleri: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 224 bin 732'ye yükseldi

19.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 19.10.2020 17:00
Son dakika haberleri: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 224 bin 732'ye yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 224 bin 732'ye çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 224 bin 732'ye çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 42 bin 696 artışla 8 milyon 388 bin 13'e yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 437 artarak 224 bin 732'ye ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 457 bini, yapılan test sayısı 125 milyon 685 bini geçti.

Eyaletlere göre, 875 bin 557 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 870 bin 164 vakayla Teksas ve 755 bin 20 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 477 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 552 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 235 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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