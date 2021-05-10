Son dakika haberleri! AA'nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! AA'nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı

Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın kapısında cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı'nın (AA) Kudüs Muhabiri Esat Fırat karnından yaralandı.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın kapısında cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı'nın (AA) Kudüs Muhabiri Esat Fırat karnından yaralandı.

Harem-i Şerif'teki olayları takip eden Fırat'ın karnının sağ tarafında, polisin Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı'nın dış kısmında attığı ses bombası nedeniyle kanama meydana geldi.

Hafif yaralanan Fırat'a olay yerinde müdahale edildi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Polisin, dört saatlik sert müdahelesinin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği bildirildi.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

AA foto muhabiri Mustafa Haruf da bugünkü olaylarda ikinci kez plastik mermiyle yaralanmıştı.

Mescid-i Aksa'nın çevresindeki gerilim devam ediyor.

Son dakika haberleri! AA'nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
Son dakika haberleri! AA'nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
Son dakika haberleri! AA'nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
Son dakika haberleri! AA'nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti (2)
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti (2)
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'yı saldırılarına tepki Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'yı saldırılarına tepki Açıklaması
Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlerin akın etmesiyle bölgeyi terk etti
Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlerin akın etmesiyle bölgeyi terk etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Aykut Erdoğdu Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cyle Larin Ozan Tufan Serdar Aziz Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! AA'nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 15:30:04. #1.15#

title