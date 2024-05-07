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UNRWA Genel Merkezi Önünde İsrailli Protestocuların Gösterisi

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UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrailli aşırı sağcıların işgal altındaki Doğu Kudüs'teki UNRWA merkezi önünde düzenledikleri gösteriye tepki gösterdi. Lazzarini, gösterinin taciz, gözdağı ve BM mülküne zarar vermekten başka bir şey olmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrailli aşırı sağcıların işgal altındaki Doğu Kudüs'teki UNRWA merkezi önünde düzenledikleri gösteriye tepki gösterdi.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından, İsraillilerin Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA Genel Merkezi önünde düzenlediği gösterinin görüntüsünü paylaştı.

Lazzarini, "( İsrail'e bağlı) Kudüs Belediyesinin seçilmiş bir üyesinin çağrısıyla yapılan bu protesto, taciz, gözdağı, vandallık ve BM mülküne zarar vermekten başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Gösterinin İsrail polisinin gözetiminde yapıldığına dikkati çeken Lazzarini, "Bunun ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yok. Ev sahibi ülkelerin, bu durumda İsrail'in BM mülklerini, operasyonlarını ve çalışanlarını her zaman koruması beklenir." ifadesine yer verdi.

Lazzarini'nin paylaştığı görüntüde, İsrailli protestocuların, Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi kapısına vurduğu, döviz asmaya çalıştığı görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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