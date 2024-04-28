İsrail Polisinin Korumasındaki Yahudi Yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi
İsrail polisinin korumasındaki 500'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskında fanatik Yahudi yerleşimcilerin kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu ve dini ritüeller gerçekleştirdiği belirtildi. Bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.
İsrail polisinin korumasındaki 500'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin, kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu ve dini ritüeller gerçekleştirdiği belirtildi.
Baskının İsrail polisi korumasında gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi kapılarında uyguladığı kısıtlamaları yoğunlaştırdığı kaydedildi.
Hamursuz Bayramı'nın ilk iki gününde, 1167 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.
Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.
22 Nisan'da başlayan ve 30 Nisan akşamına kadar devam edecek Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının artması bekleniyor.