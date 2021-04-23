Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Malatya'da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, üstü açık otobüsle kent merkezinde çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Malatya'da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, üstü açık otobüsle kent merkezinde çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yılda evlerinden çıkamayan çocukların özel gününü unutmayan belediye, rengarenk süslediği üstü açık tur otobüsüyle 23 Nisan Bayramının heyecanını ve coşkusunu çocuklara yaşattı.

İçerisinde tiyatro ekibi ve bando takımının bulunduğu üstü açık tur otobüsüyle ilçe mahallelerini gezilerek, çocukların bayramı evlerinde kutlamalarını sağladı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikle çocuklar, evlerinin balkonlarına aileleri ile çıkarak ellerindeki Türk bayraklarıyla 23 Nisan coşkusuna eşlik etti.

Etkinliği katılan Güder de elinde Türk bayrağı ile çocukları selamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güder, 23 Nisan'ın heyecanını ve coşkusunu çocuklarla birlikte yaşadığını belirtti.

Sokağa çıkamayan ve sıkılan çocukların bayramını kutlamak istediklerin aktaran Güder, "Onları eğlendirmek istedik. Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha geniş bir unvan yoktur. Üstü açık otobüsümüzde müzik eşliğinde Malatyamızın caddelerini ve sokaklarını dolaşıyoruz. Çocuklarımıza hediyeler dağıtıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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