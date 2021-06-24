Son dakika haberleri: 2 kişinin hayatını kaybettiği servis kazasında şoföre tahliye kararı

Son dakika haberler... Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında meydana gelen, 2 fabrika işçisinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası davasında mahkeme heyeti otobüs şoförü tutuklu sanık Mehmet İ.'nin tahliyesine karar verdi.

Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında meydana gelen, 2 fabrika işçisinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası davasında mahkeme heyeti otobüs şoförü tutuklu sanık Mehmet İ.'nin tahliyesine karar verdi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya kazadaki otobüs şoförü tutuklu sanık Mehmet İ. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Otobüsün ait olduğu taşımacılık firması yetkilileri tutuksuz sanıklar Kadir U. ve Selami U. ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Bayramoğlu (41) ve Zuhal Boz'un (28) yakınları da duruşmaya katıldı.

Taşımacılık firması yetkililerinden şikayetçi oldular

Kazada yaralanan işçilerden Ergin U., Rasim G. ve Serkan K. önceki ifadelerini tekrarlayarak tutuklu sanık Mehmet İ.'nin yanı sıra taşımacılık firmasının yetkilileri Kadir U. ve Selami U.'dan da şikayetçi oldular.

"Pandemi nedeniyle fenni muayene randevusu alamadık"

Otobüsün ait olduğu taşımacılık firması yetkilisi sanık Kadir U. kazada herhangi bir kusurunun olmadığını beyan ederek, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Aracın bakım ve onarımını eksiksiz şekilde yaptırdık. Pandemi nedeniyle araç muayene randevularının askıya alınması ve açıldıktan sonra yoğunluk yaşanması nedeniyle muayene yaptıramadık. Benim herhangi bir kusurum yoktur" ifadelerini kullandı.

"Otobüsün trafiğe çıkmasına dair herhangi bir arıza yok"

Taşımacılık firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Selami U. otobüsün fenni muayenesinin yapılmadığı iddiasına karşı, "Kadir U.'nun savunmasına katılıyorum. Kazanın meydana gelmesinde bizim kusurumuz yoktur. Soruşturma aşamasında verdiğim ifadeye katılıyorum. Otobüsün trafiğe çıkmasına dair herhangi bir arıza ya da kusur yoktur" dedi.

Otobüs şoförü sanık Mehmet İ. Daha önce hakkında, mesleki yeterlilik ve psiko teknik belgesi olmadığına dair iddiayı yalanlayarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti şoförün tahliyesine karar verdi

Mahkeme heyeti sanık Mehmet İ.'nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığa tahliyesine karar verdi. Duruşma 11 Kasım tarihine ertelendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı