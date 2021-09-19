Son dakika haberleri: 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haberleri: 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kahraman askerlerimiz yurt genelinde ve sınırlarda terörle mücadelesi devam ediyor.

Kahraman askerlerimiz yurt genelinde ve sınırlarda terörle mücadelesi devam ediyor. Mehmetçik teröre geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık verilmesi sonucu, bölgede 10 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bir diğer operasyon ise Siirt'te gerçekleştirildi.

Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK'lı terörist İHA ve SİHA destekli hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Haber i İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Son dakika haberleri: 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

 Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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