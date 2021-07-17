Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6)
Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıKare Portföy Bir.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030544
|0,72
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,559509
|0,71
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,232074
|0,68
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,833641
|0,56
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,079815
|0,49
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017043
|0,39
|ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,018837
|0,33
|Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,078240
|0,31
|Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,070763
|0,28
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,702905
|0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,151364
|0,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
|1,047038
|0,54
|İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon
|1,132908
|0,39
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|2,982194
|0,38
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,758253
|0,37
|Ak Portföy Değ. Fon
|0,202655
|0,36
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,821370
|0,48
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,021004
|0,41
|Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu
|1,142349
|0,40
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,758906
|0,39
|Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,033658
|0,39
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,298292
|0,42
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,059185
|0,41
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,058246
|0,41
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,981839
|0,41
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,171048
|0,40
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|820,739262
|-1,19
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,857071
|-0,87
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,096257
|-0,72
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,052372
|-0,50
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,070523
|-0,47
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,845259
|-1,28
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,001781
|-1,17
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,147106
|-0,92
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048070
|-0,87
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,050484
|-0,83
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,102444
|-7,73
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,854594
|-4,14
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|14,544034
|-3,65
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,946711
|-3,63
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,996377
|-3,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,937597
|-4,67
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,485965
|-3,17
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,935212
|-2,80
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,155275
|-2,63
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,039216
|-2,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,360004
|-2,54
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,479291
|-1,95
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,150220
|-1,88
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,568022
|-1,73
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,855958
|-1,63
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|46,813091
|-0,87
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,041088
|-0,51
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|44,262547
|-0,26
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,049541
|-0,23
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,117433
|-0,23
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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