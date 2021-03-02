Son dakika haberi | Yalova'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan yeni kararlar açıklandı

Yalova'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bazı kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Vekili Aziz Mercan başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemleri uygulamasının yürürlükten kaldırıldığı, kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve 08: 30­-12: 30,­ 13: 30­17: 30 olarak mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personellerin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına, yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanların da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yalova'nın "Yüksek Riskli" iller grubunda yer aldığına yer verilen açıklamada, daha önce alınan sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edileceği aktarıldı.

Hafta içi 21.00-05.00, hafta sonlarında cuma 21.00'den cumartesi 05.00'e, cumartesi 21.00'den başlayıp pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır. İlimizde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek ve bu saatler arasında toplu taşıma araçlarını kullanabileceklerdir. İlimizde belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19: 00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir. Kıraathane ve benzeri yerlerde okey, briç, iskambil, tavla gibi oyunlar oynanmayacaktır. Nargile sunumuna getirilmiş kısıtlamaya devam edilecektir."

İlde halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerin yeni bir karar alınıncaya kadar hizmete kapalı tutulmasına devam edileceği, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin ise, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabileceği belirtildi.

Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Bu çerçevede yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği kadar aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakarca yaklaşımını sürdürmesi de sürecin bir an evvel neticelenmesini doğrudan etkileyecektir. Aşılama programı kapsamında her geçen gün hızla artan aşılanan nüfus oranıyla beraber tüm illerimizde beklenen normalleşme kararlarının alınması daha da kolaylaşacaktır. Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda oy birliği ile karar verildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız