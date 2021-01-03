Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
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Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

03.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:39
Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

Son dakika haberler... KAYSERİ'de Nimet İz (83), yalnız yaşadığı tek katlı evinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de Nimet İz (83), yalnız yaşadığı tek katlı evinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında hayatını kaybetti.

Erkilet General Emir Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nimet İz'e ait tek katlı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangını fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Polis ve çevredekiler de ekiplere destek verdi. Bu sırada dumandan etkilenen 2 itfaiye erine, sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı. Yanan eve giren ekipler, İz'i hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı kadının dumandan zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. İz'in ölüm haberini alan yakınları ise bölgeye gelerek, gözyaşı döktü. Nimet İz'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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