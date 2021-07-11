Son dakika haberi! Venezuela'da hükümet ile muhalefet yeni bir diyalog masasında buluşabilir
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Son dakika haberi! Venezuela'da hükümet ile muhalefet yeni bir diyalog masasında buluşabilir

Son dakika haberi! Venezuela'da hükümet ile muhalefet yeni bir diyalog masasında buluşabilir
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet temsilcilerinin, ülkede uzun zamandır devam eden siyasi ve ekonomik krize çözüm bulmak amacıyla yeniden bir araya gelebileceği öne sürüldü.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet temsilcilerinin, ülkede uzun zamandır devam eden siyasi ve ekonomik krize çözüm bulmak amacıyla yeniden bir araya gelebileceği öne sürüldü.

Ülke basınında çıkan habere göre, uluslararası toplumun önemli aktörlerinin aracılık edeceği iddia edilen diyalog masasında ağustos ayında yeni müzakere turlarına başlanması bekleniyor.

Reuters'ın haberinde de görüşmelerin Meksika'da gerçekleşeceği ve 2019'daki müzakerelerde olduğu gibi Norveç'in de destek vereceği bildirildi.

Söz konusu müzakerelerin detaylarını belirlemek için Norveç'ten bir heyetin başkent Karakas'ı bu hafta ziyaret edeceği kaydedildi.

Maduro, ABD yaptırımlarının kaldırılmasını şart koşuyor

Devlet Başkanı Maduro, konuya ilişkin 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis'in (AN) eski başkanı ve muhalif lider Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Guaido, ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının temin edilmesi ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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